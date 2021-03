Complimenti Dott. Parlato!

Auguri a Daniele Parlato, santanellese doc, per il conseguimento della Laurea magistrale in Management e Amministrazione di Impresa, Università di Ferrara, con una tesi su ” Come il Covid-19 ha influenzato la diffusione dello Smart Working in Italia e negli studi professionali”.

Riportiamo anche il post augurale dei genitori , in quanto pregno di amore:

Questa laurea è come un enorme contenitore, racchiude tutti i tuoi anni di studio ed impegno, i sacrifici e le rinunce, le partenze e i ritorni, la tensione prima degli esami e la gioia dopo il voto, il tempo che non hai speso con leggerezza e gli obiettivi di volta in volta perseguiti e raggiunti. Quante storie ci sono dietro questo traguardo….

Il completamento del tuo ciclo di studi ti vedrà chiudere una porta, lascerai alle tue spalle momenti meravigliosi ma anche tante notti in bianco. Ma ti vedrà aprire una nuova porta verso il tuo avvenire con nuove opportunità e possibilità infinite.

Noi saremo sempre con te, ma non più come accompagnatori, come quando ti tenevamo per mano, questa volta ci saremo come spettatori del tuo successo che, siamo certi, non si farà attendere a lungo.

Con infinito Amore mamma e papà