Colpo di scena a Maiori. Ruggiero contro il depuratore e Capone lo manda via dalla Giunta

A Maiori in Costiera amalfitana, come in ogni teatro che si rispetti, non mancano i colpi di scena. E così, con atto pubblicato sull’albo pretorio, il sindaco Antonio Capone manda via un importante pezzo della sua amministrazione e della politica della cittadina della Costa d’ Amalfi. Da questa sera Mario Ruggiero non è più assessore dopo che ha espresso il suo dissenso a far raccogliere tutti i reflui di mezza Costiera amalfitana nel Demanio area verde incontaminata, che poteva essere un centro escursionistico turistico, stando a molti. Un colpo di scena che mette a nudo il fatto che Capone con una minoranza di fatto governi la cittadina più frammentata politicamente della Divina .

ECCO L’ATTO

revoca assessore dalla Giunta Capone di Ruggiero Maiori