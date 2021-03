Chi era Armando De Stefano ? Il grande pittore del Sud verrà seppellito domani a Vico Equense

Chi era Armando De Stefano ? Il grande pittore verrà seppellito domani a Vico Equense . Un grande artista che Positanonews , giornale della Costiera amalfitana e Penisola sorrentina, vuole ricordare non solo per l’amico Stefano, il figlio, ma anche perchè parliamo di uno dei più grandi artisti della Campania e del Sud Italia , trascorreva le sue estati a Massa Lubrense, ma frequentava anche Sorrento, Positano e Vico Equense dove ha deciso di essere sepolto .

Nato nel 1926, l’artista aveva studiato al Liceo Artistico e poi all’Accademia di Belle Arti col maestro Emilio Notte. Docente prima all’Artistico (di cui era stato vicedirettore), vinse poi il concorso per insegnare pittura , nell’Accademia dove ha lavorato dal 1950 al 1992.

Artista figurativo, aveva creato con altri colleghi il Gruppo Sud nel 1947; successivamente aveva fatto parte del movimento realista italiano con Guttuso, Zigaina, Vespignani, Francese, Attardi, tra gli altri. Tra la fine degli anni Cinquanta e gli inizi dei Sessanta aveva aperto il suo linguaggio ad una nuova concezione delle forme in cui figurazione e astrazione si fondevano; per poi tornare all’inizio degli anni Settanta ad una figurazione matura ispirata soprattutto a grandi cicli storici e sociali, da Masaniello a Marat, da Odette a Il Mercato dei miti, da Le Maschere alla Rivoluzione Napoletana del 1799. Più recenti i cicli sull’Eden degli Esclusi e sulla Terra dei Fuochi in Campania. Aveva realizzato un mosaico e alcuni interventi pittorici ispirati a Federico II nel Rettorato e nell’Aula Magna dell’Ateneo partenopeo.

Domani sarà seppellito a Vico Equense dopo la benedizione della salma nella Cattedrale del centro della Penisola Sorrentina di cui era cittadino onorario. Le sue opere sono ospitate nella chiesa della Santissima Annunziata, in quella di San Giovanni Evangelista a Bonea e su iniziativa dell’ex Presidente del consiglio comunale, Massimo Trignano, nel 2018, è stata restaurata e ricollocata nella sala del consiglio comunale di Vico Equense una tela del 1961 , donata al Comune. Il quadro, riparato dal maestro Antonio Carrano vinse la quadriennale nazionale d’arte di Roma, in occasione dell’inaugurazione da parte di Aldo Moro dell’autostrada del Sole. Quando le condizioni lo consentiranno si terrà una celebrazione a Napoli. Rinnoviamo le nostre condoglianze alla famiglia tutta.

