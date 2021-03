Chi è Damiano David, il leader dei Maneskin che hanno vinto il Festival di Sanremo

Chi è Damiano David, il leader dei Maneskin, la band che ha vinto il Festival di Sanremo 2021? Nato a Roma, Damiano è il leader del gruppo.Damiano David è nato a Roma l’8 gennaio 1999. Ha dichiarato di avere una madre molto bella e un fratello. Ha frequentato il liceo Linguistico Montale, in zona Bravetta, per poi lasciare gli studi e dedicarsi esclusivamente alla musica, la sua grande passione. Per la musica lascia gli studi al liceo classico e fonda, nel 2014, la band insieme a Victoria De Angelis, Thomas Raggi e Ethan Torchio. I quattro si presentano alla decima edizione di X Factor e in breve tempo diventano beniamini di pubblico e critica, che parla di loro come band rivelazione dell’anno. Pur arrivando clamorosamente secondi in classifica, sono loro i veri vincitori di X Factor.

Damiano David è il leader indiscusso della band, ma anche un personaggio che si fa sia notare per la sua voce, stile ragamuffin, che per la sua ambiguità sessuale. Il ragazzo ha diversi tatuaggi. Fra i più famosi è quello che riporta la scritta Kiss This, la scritta Je suis Christ e Il ballo della vita sul petto. Damiano dei Maneskin non ha mai amato molto studiare. Dopo alcune bocciature al liceo classico ha deciso di lasciare la scuola per dedicarsi totalmente alla sua passione: la musica. Altra curiosità: ha una grande passione per la moda e uno stile tutto suo. Indossa infatti orecchini, collane e altri accessori dal gusto ricercato.

Fidanzata e vita privata

Damiano David dei Maneskin è fidanzato? In tanti se lo chiedono. In passato Damiano ha vissuto una love story con Lucrezia Petracca, terminata nel 2017. In seguito si è parlato di una possibile love story con la collega Victoria De Angelis, ma entrambi hanno sempre smentito: “Siamo solo grandi amici”. E ora vincitori del Festival di Sanremo 2021. Ovviamente Damiano, come tanti coetanei, è molto attivo sui social. In particolare Instagram dove posta tanti contenuti sia sulla pagina ufficiale dei Maneskin sia su la sua personale. Ultima curiosità: Damiano David è un grande appassionato di calcio ed è tifoso della Roma che spesso – prima del Covid – seguiva allo stadio.