Che cos’è e che cosa vuole raggiungere il movimento “Io Apro”?

#ioapro o #ioapro1501 (in riferimento alla data del 15 gennaio) è un movimento nato da un appello su Facebook lanciato da Maurizio Stara, titolare del pub RedFox di Cagliari, il quale ha chiesto ad altri gestori di locali di unirsi alla protesta. “Non spengo più la mia insegna, io apro”, ha scritto nel suo post. Il movimento vuole dimostrare la capacità dei ristoratori di rispettare e far rispettare le regole di prevenzione contro il Covid-19.

“IO APRO” è un movimento, partito dal Nord, che cerca di unire commercianti di diverse regioni e diversi settori con un obiettivo: riaprire tutte le attività il 7 aprile prossimo.

A Napoli sono circa duecento gli esercenti di varia provenienza geografica che hanno animato la manifestazione, con tanto di palco. Non sono mancati i gruppetti sprovvisti totalmente di mascherina, ma come ci hanno tenuto a precisare gli organizzatori “qui non si discute di no mask, no vax e simili. Siamo qui per riprenderci la nostra dignità“.

Riaprire a ogni costo, anche se dovesse significare pagare multe: “Meglio una sanzione che morire definitivamente – afferma Momi El Hawi, ristoratore fiorentino tra gli organizzatori del tour – Stiamo percorrendo l’Italia per dire che non possiamo più andare avanti. Ci tengono chiusi da un anno e ci danno le briciole. Io ho ricevuto, come ristoro, il 3 per cento del fatturato dell’anno precedente”.Così Momi El Hawi intende riaprire il 7 aprile ristoranti, palestre e tanti altre attività chiuse per la pandemia Covid-19. El Hawi spiega:

Il 7 aprile apriamo tutte le attività: non solo i ristoranti ma anche estetiste, piscine, palestre, ambulanti, cinema, teatri. Oggi siamo a Napoli, giovedì a Palermo, sabato a Bologna e a poi Roma il 6, dove tutta Italia verrà a dare il benservito ai nostri governanti che se ne fregano e ci schiacciano. Siamo imprenditori, autonomi, partite Iva e liberi professionisti e apriremo tutti insieme con o senza l’accordo del governo. Abbiamo in questi mesi parlato con tanti rappresentanti delle istituzioni ma nessuno ha mantenuto quello che ci ha detto, ci sono alcuni che cavalcano “Io apro” e poi ci buttano via. Siamo professionisti e quindi il 7 faremo da soli un atto umano che loro non hanno il coraggio di fare”.

