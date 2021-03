Cetara, Costiera amalfitana. Transenne contro il Covid. Il paese della Costa d’ Amalfi , modello nella lotta contro il coronavirus Covid – 19, è finito sul TG1 delle 20. “Servono per agevolare i controlli”, spiega il sindaco Roberto Della Monica “facciamo di tutto per contenere la diffusione del contagio, il paese è molto collaborativo” In prima fila la protezione civile che si impegna su tutti i campi , collaborano nell’aiuto delle famiglie in difficoltà, con l’USCA di Maiori con l’ASL di Salerno.

Fra questi il consigliere comunale Francesco Pappalardo e il capo della protezione civile Franco Crescenzo sempre impegnati con il sindaco h24 .

Intanto pubblichiamo il report del 7 marzo 2021 , un nuovo contagio, i positivi a questo virus sono 45 . Forza Cetara

“Stiamo da 15 giorni a controllare il paese in questo modo, sono sicuro che tra una settimana vedremo i risultati”, dice il sindaco Della Monica a Positanonews ringraziando tutti.