Cetara, revocata la chiusura delle Chiese.

Alla luce delle ultime evidenze epidemiologiche sul territorio il Sindaco del paesino costiero ha ordinato una parziale revoca alla precedente ordinanza del 19 marzo u.s.

Con ordinanza sindacale n. 9 del 22 marzo 2021:

CONSIDERATO che si è registrato nelle ultime ore un allentamento della pressione epidemiologica sulla popolazione che consente l’allentamento di talune misure restrittive, ed in particolare consente l’apertura delle chiese, anche in considerazione delle celebrazioni religiose per l’imminente Santa Pasqua;

EFFETTUATO il necessario bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti attraverso una esaustiva, ragionevole e proporzionata ponderazione e valutazione degli stessi;

DISPONE

DISPONE

In modifica parziale dell’ordinanza sindacale n. 8 del 19 marzo 2021, la revoca della misura restrittiva di prevenzione dell’epidemia da Covid-19 che prevedeva con decorrenza dal 22 marzo e fino a tutto il 26 marzo 2021 la chiusura delle chiese insistenti sul territorio comunale.

22.03.2021

IL SINDACO

f.to dott. Fortunato Della Monica

Clicca qui per l’ordinanza n. del 22/03/2021