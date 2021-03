Cetara, covid-19: oggi si registrano 8 guariti e nessun nuovo positivo

Il covid-19 sembra voler allentare la presa sul comune di Cetara. La pagina Facebook del Nucleo Comunale Protezione Civile della Città di Cetara, ha trasmesso il bollettino odierno dei contagi da covid-19, dal quale si riscontrano zero nuove positività e 8 guarigioni. Tuttavia, non resta che attendere l’esito dei 47 tamponi rimanenti, nella speranza di non superare gli attuali 24 contagi che si registrano in città.

Di seguito il bollettino della Protezione Civile di Cetara, aggiornato alle 16:30 del 19 marzo 2021.