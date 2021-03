Cetara: auguri alla dottoressa Valeria Criscuolo!

Con immenso piacere, esprimiamo le nostre più vive congratulazioni a Valeria Criscuolo per il conseguimento della Laurea magistrale in comunicazione pubblica e d’impresa con Un’interessante tesi dal titolo Palazzo Farnese di Caprarola: una guida per percorsi a colori in collaborazione con Pantone.

In varie occasioni, Valeria ha avuto modo di collaborare a vari progetti ed eventi (fotografa e graphic designer del forum dei giovani di cetara, front Office Infopoint e servizio accoglienza ed info alla mostra di Picasso alla Torre Vicereale). Volenterosa, versatile e determinata. Il nostro augurio è che Cetara possa sempre godere dell’intraprendenza delle nostre giovani risorse – scrive l’amministrazione comunale di Cetara.

Da Positanonews gli auguri più sinceri alla giovane Valeria affinché possa coronare i propri sogni, per i quali ha studiato costantemente per anni.