Centro vaccinazione di Piano di Sorrento: i ringraziamenti di un cittadino

Centro vaccinazione di Piano di Sorrento. Un cittadino ci ha scritto per esprimere il suo messaggio di ringraziamento e soddisfazione.

Sono stato vaccinato al centro di Villa Fondi a Piano di Sorrento. Debbo esprimere la mia soddisfazione per la ottima organizzazione e per la cortesia di tutto il personale addetto al suo funzionamento. Un fiore all’occhielo per la nostra penisola. Ho avuto modo anche, per un disguido amministrativo, di apprezzare l’interessamento della amministrazione comunale nella persona del sindaco dottor Vincenzo Iaccarino e della equipe medica della struttura di Villa Fondi presieduta dal dottor Fiorenza. Ringrazio tutti di cuore.