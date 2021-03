Cava de’ Tirreni. Sono 319 i positivi al Covid. L’annuncio di Servalli “Domani partono le vaccinazioni”

Concluse le attività dell’Asl Salerno per l’allestimento del Centro di Vaccinazione che l’Amministrazione Servalli ha messo a disposizione presso i locali della Protezione Civile all’ex circoscrizione della Frazione di Santa Lucia, che ha ricevuto anche l’accreditamento della Regione Campania, da domani giovedì 4 marzo, a partire dalle ore 15, iniziano le vaccinazioni del personale docente e non docente degli istituti scolastici cavesi e successivamente anche per gli ultra ottantenni.

Il responsabile delle vaccinazioni anticovid del Distretto 63 ha predisposto un calendario suddiviso per scuola a partire dall’Istituto Comprensivo Don Bosco.

“Il lavoro svolto – afferma l’Assessore alle Politiche per la Tutela della Salute, Armando Lamberti – in piena sintonia con il Direttore del Distretto sanitario, Pio Vecchioni e dell’Asl Salerno, Mario Iervolino, è stato particolarmente complesso per poter assicurare lo svolgimento di tutte le operazioni nelle migliori condizioni possibili, sia in termini di sicurezza che di logistica. Non è stato possibile attivare in tempi brevi un centro di vaccinazione in ospedale in quanto a seguito delle puntuali verifiche effettuate dai responsabili del Ruggi, purtroppo si è constatato che le stringenti misure anticovid non consentono l’attivazione di doppi percorsi a tutela della salute soprattutto delle persone fragili. A proposito delle recenti polemiche politiche, sulla tutela della salute quando una Comunità si divide è una sconfitta per tutti. Esorto tutte le forze politiche, pur nel rispetto dei ruoli, a collaborare evitando inutili contrapposizioni”.