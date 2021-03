Cava de’ Tirreni, piazza Lamberti k.o. La rivolta dei cittadini: pavimentazione divelta dal 2016

Mattonelle divelte, rischio di cadute e necessità di interventi urgenti di manutenzioni. Versa in condizioni sempre più precarie la pavimentazione di piazza Berardino Lamberti alla frazione Sant’Anna e i cittadini sono sul piede di guerra per lo stato di abbandono in cui versa l’area nonostante, da almeno cinque anni, sia stata fatta richiesta di un intervento manutentivo urgente.

È dall’agosto del 2016, infatti, che la pavimentazione di piazza Berardino Lamberti, antistante la parrocchia di Sant’Anna e adiacente al locale plesso scolastico, risulta sconnessa e divelta in più punti. Una situazione che, a quanto pare, è peggiorata nel corso del tempo e che ha portato, ora, i cittadini all’esasperazione a fronte delle mancate risposte arrivate da Palazzo di Città nonostante qualche intervento di rattoppo. A farsi portavoce del malcontento l’ex consigliere comunale Vincenzo Lamberti che ha fatto ulteriormente richiesta che venga effettuato un intervento quanto prima. «L’unica piazza, agorà e punto di ritrovo per quanti abitano la frazione – ha spiegato Lamberti – è ridotta in pessimo stato. È da agosto 2016 che la pavimentazione ha iniziato a mostrare i primi segni di sconnessione con mattonelle divelte e pericolose per pedoni e automobilisti. Qualche intervento sommario è stato fatto a inizio 2017 ma poi tutto è rimasto fermo. Intanto, però, la situazione è peggiorata con le piogge e, a causa delle infiltrazioni dell’acqua, si sta sollevando buona parte della pavimentazione. Se si fosse intervenuto prima sui punti cruciali in cui la pavimentazione aveva mostrato i primi segni di sconnessione, senza aspettare che il problema si ampliasse, non saremmo oggi arrivati a questo risultato pessimo».