Cava de’ Tirreni, i cittadini lamentano: “Si paga tanto di TA.RI. e la città è sporca”

Cava de’ Tirreni. Riportiamo il post pubblicato dal giornalista Livio Trapanese sulla sua pagina Facebook: «Pago troppo di TA.RI. e la città è sporca. E’ questa la costante e giustissima lamentela di buona parte dei cittadini virtuosi di Cava de’ Tirreni, ma analizziamo il perché costa tanto e perché si presenta costantemente indecorosa.

Costa tanto perché non moltissimi INCIVILI-CAFONI cavesi non osservano il settimanale calendario e non vogliono servirsi del gratuito servizio, reso dalla Metellia Servizi S.r.l., per il conferimento degli inerti, igienici, mattonelle, cartongesso, per non parlare dell’abbandono, dappertutto, di guaine bituminose ed eternit, in parte “sversati” da persone provenienti dalle città confinanti.

Dal 24 Febbraio al 5 Marzo, grazie alle segnalazioni di virtuosi cittadini di via Sabato Celano, del Nucleo Ispettori Ambientali e del Nucleo Operativo della Metellia Servizi S.r.l., domani, Martedì 9 Marzo 2021, con l’intervento di personale di Aziende Specializzate, trattandosi di rifiuti speciali, sottoposti alla preventiva caratterizzazione (analisi oggettiva), verranno rimossi 590,00 chilogrammi di guaine bituminose, abbandonate dagli INCIVILI-CAFONI nei pressi dei “Punti di Raccolta” di via Aniello Vitale-Località Pisciricoli, via Nicola Longobardi, 12, via Francesco Sorrentino dell’Annunziata, Via Nicola Di Marino di San Pietro, via San Martino, via San Giovanni Bosco-alle spalle del Campo sportivo di San Pietro, via Sabato Celano, Michele Baldi-Località Citola, Località Petrellosa, Diecimare-all’ingresso dell’ex Parco e Contropone; senza che nessuno del vicinato abbia visto e/o sentito nulla.

Dal 19 Febbraio al 6 Marzo, previa segnalazione degli stessi soggetti indicati in precedenza, da domani Martedì 9 Marzo 2021 e per diversi giorni, gli operatori della Metellia Servizi S.r.l. ritireranno UNA TONNELLATA e 300 Kg. di inerti, 10 igienici ceramici, 100 Kg. di mattonelle, 60 Kg. di cartongesso e 40 Kg. di vernici abbandonati sempre dagli INCIVILI-CAFONI nei pressi dei “Punti di Raccolta” di via Papa Giovanni XXIII, via Eduardo Talamo, Traversa Sante Di Marino di Sant’Arcangelo, Li Curti, Parco Avvocatella, Pineta La Serra, Rotolo Maddalena, via Sabato Celano, Ponte e Case Colorate di Pregiato, Via Leonardo Angeloni, via Pietro Nenni, via Aldo Moro, via Pasquale Santoriello, via Santa Maria Del Rovo, via San Martino, via Petrellosa, via San Giuseppe al Pozzo e via Michele Baldi-Località Citola; senza che nessuno del vicinato abbia visto e/o sentito nulla.

La Polizia Locale, il Nucleo Ispettori Ambientali, il Nucleo Operativo della Metellia e la Società Civile metelliana, in uno alle maestranze della Metellia Servizi S.r.l. la loro parte la fanno, eccome, ma per salvarci dall’aggressione degli INCIVILI-CAFONI, ben sapendo che la Città di Cava de’ Tirreni è costituita da 18 Frazioni pedemontane ed un Borgo, è essenziale la fattiva cooperazione dei cittadini, come avviene nelle nazioni a nord dello Stivale e solo così si potrà ottenere un minore aggravio di costi per tutti noi, che avversiamo l’INCIVILTA’ e la CAFONAGGINE di pochi».