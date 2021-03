CAVA DE’ TIRRENI – GORZOW UNITE CE LA FAREMO

Secondo appuntamento in video conferenza con le Città gemellate, in tempo di pandemia.

Una iniziativa del Sindaco Vincenzo Servalli, che insieme al Presidente Nicola Pisapia (in collegamento da remoto) e alcuni componenti del Comitato Gemellaggi fra cui il Segretario del Comitato Gerardo de Pisapia, Licia Santoriello ed il vice Presidente Diego Carratù (in collegamento da remoto) questo pomeriggio si è collegato in videoconferenza con il Sindaco di Gorzow Wielkopolski Jarek Wójcicki ; Gorzów Wielkopolski è una città polacca occidentale, sul fiume Warta, con 115.309 abitanti gemellata con la città di Cava dall’anno 1992. Un incontro di grande cordialità che è stato l’occasione per mantenere sempre vivo il rapporto di amicizia che lega le due città, anche in questo particolare momento in cui le distanze sono ancora più forti per l’impossibilità di viaggiare, durante il quale si sono confrontate le rispettive situazioni sanitarie, sociali, ed economiche dovute all’emergenza covid.

Il confronto è stato molto utile per fare tesoro delle reciproche esperienze in tema di lotta al covid e rilancio delle economie duramente colpite da questo particolare momento di crisi.

L’incontro si è concluso con il reciproco invito dei due Sindaci di rivedersi presto con l’auspicio della fine della pandemia per programmare alcune importanti attività per lo sviluppo ulteriore di relazioni di gemellaggio fra le due città che si ritrovano nelle comune radici europee ad affrontare una situazione di emergenza senza precedenti.

Nelle prossime settimane ci saranno ulteriori incontri con le città di Pittsfield (Usa), Kaunas (Lituania) e Cuacos de Yuste (Spagna)