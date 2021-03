Cava de’ Tirreni, finisce in un burrone per recuperare il cane: salvato dai vigili del fuoco. Scende in un burrone per recuperare la carcassa del cane precipitato e morto, ma non riesce a risalire. Brutta avventura a Monte Finestra per un escursionista cavese che, nella tarda mattinata di ieri, ha assistito alla morte del suo cane e nel disperato tentativo di recuperare il corpo è rimasto bloccato in un burrone. L’intervento dei vigili del fuoco ha permesso di salvare l’uomo, ma per il cane era già troppo tardi. L’uomo si era recato in montagna con il suo cane per la bella giornata di sole offerta dalla domenica delle Palme ma la situazione si è fatta critica quando l’animale è precipitato in un burrone, perdendo la vita nella caduta.

L’escursionista, tuttavia, non se l’è sentita di abbandonare l’animale e nel disperato tentativo di recuperarlo si è calato nel precipizio non riuscendo poi più a risalire e tornare sul sentiero.