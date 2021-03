Cava de’ Tirreni, conclusa la messa in sicurezza all’Avvocatella: si pensa alla riapertura

Provincia di Salerno il 6 aprile p.v. può finalmente iniziare i lavori per la riapertura della SP 75 detta “Avvocatella. L’Associazione Amici e Dame dell’Avvocatella (A.D.A.) proprietaria dei terreni sovrastanti la strada, ha comunicato, sia alla Provincia di Salerno che al Comune di Cava de’ Tirreni, che sono conclusi i lavori di messa in sicurezza del costone roccioso che sporge sulla strada interdetta al traffico da mesi.

“Finalmente – afferma il Presidente della Provincia Michele Strianese – il prossimo martedì, 6 aprile, possiamo iniziare i lavori di nostra competenza per la completa riapertura nel più breve tempo possibile dell’importante strada di collegamento tra Cava de’ Tirreni, Vietri sul Mare e la Costiera Amalfitana.

Non potevamo intervenire prima, in quanto spettavano ai proprietari i lavori di messa in sicurezza del costone roccioso franato sulla SP 75. Ora la Provincia di Salerno provvederà a sistemare e ripulire la zona sottostante ed approntare la posa delle reti paramassi.

Un intervento molto atteso questo dell’Avvocatella che sono contento di portare a buon fine grazie anche alla sinergia con il Sindaco di Cava de’ Tirreni e consigliere provinciale, Vincenzo Servalli. Le attività sono coordinate dal settore Viabilità e Trasporti, diretto da Domenico Ranesi, con il supporto del Consigliere provinciale delegato alla Viabilità Antonio Rescigno. Inoltre i cantieri attivi sul nostro territorio ci permettono di migliorare la sicurezza della nostra rete viaria, ma anche di promuovere sviluppo e occupazione, fondamentali in un momento delicato come questo.”