Cava de’ Tirreni, chiuso temporaneamente l’Ufficio del Giudice di Pace

Cava de’ Tirreni. Il sindaco Vincenzo Servalli avvisa che “L’Ufficio del Giudice di Pace di viale Marconi è temporaneamente chiuso. Al fine di assicurare la funzionalità dell’Ufficio il deposito degli atti urgenti o in scadenza avverrà con le seguenti modalità: attraverso la posta certificata agli indirizzi gdp.cavadetirreni@giustiziacert.it e prot.gdp.cavadetirreni@giustiziacert.it oppure a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune, in via Cuomo, presso il Palazzo di Città previo contatto telefonico ai seguenti numeri: 089 682 695 – 089 682 325 (la mattina del lunedì, mercoledì e giovedì) – 089 682 114 – 089 682 672”.