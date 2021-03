Cava de’ Tirreni, cagnolino precipita tra le rocce: il piccolo amico non ce l’ha fatta – VIDEO

La Domenica delle Palme, portatrice di pace e serenità, è stravolta da un episodio spiacevole. Dal gruppo Facebook “SEI DI CAVA DE’ TIRRENI SE…PUOI PARLARE!” spunta un video pubblicato da Claudio Siani in cui l’elicottero dei Vigili del Fuoco interviene in soccorso di un cagnolino e del suo padrone, precipitati in una scarpata del Monte Finestra.

Foto tratta dal video di Claudio Siani

La dinamica è ancora da ricostruire, ma in base a quanto appreso, l’uomo sarebbe finito al pronto soccorso dell’ospedale Ruggi di Salerno, dopo aver riportato diverse ferite nel tentativo di soccorrere il suo cagnolino precipitato tra le rocce. Per lui sarebbe scongiurato il pericolo di vita. Il piccolo amico a quattro zampe, invece, non ce l’ha fatta.