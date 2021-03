Causa Covid, da oggi chiusi gli uffici comunali di Vico Equense

Vico Equense. “Causa emergenza Covid, si dispone la chiusura degli uffici comunali con decorrenza lunedì 1 marzo e fino a sabato 6 marzo”. Lo ha reso noto su Facebook il sindaco di Vico Equense, Andrea Buonocore. Da oggi e per tutta la settimana, quindi, il Palazzo Municipale del Comune della penisola sorrentina è off-limits al pubblico.

“Sono individuati come essenziali i servizi di Stato civile, per i soli atti di nascita e morte e il servizio di Polizia Locale che si svolgerà, nel rispetto delle misure di prevenzione e in turnazione”, ha però precisato Buonocore.