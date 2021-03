Cattivo tempo, esonda il Solofrana: allagamenti nell’Agro Nocerino Sarnese

Salerno. Le piogge di ieri hanno causato notevoli disagi nell’Agro Nocerino Sarnese: il maltempo, infatti, ha alimentato le acque del fiume Solofrana facendolo esondare dai suoi argini e di conseguenza allagare alcune principali arterie delle varie città dell’agro.

Secondo quanto riportano diversi giornali locali, a Castel San Giorgio il fiume ha invaso le campagne, le strade e qualche abitazione: in via Riccardo Ciancio Fimiani, nella zona cimiteriale e in via Ferrovia, è stato necessario nella giornata di ieri l’intervento dei volontari della Protezione Civile, la Polizia Locale e i Carabinieri per monitorare l’intero territorio.

Sempre a causa dei rovesci, il fiume ha rotto gli argini a Sant’Angelo di Mercato San Severino e in Via Gramsci a San Marzano sul Sarno. Disagi anche nella zona Starza di Nocera Superiore, dove una frana è caduta dalla collina di Citola; a Pagani problemi sorti in Via Termine Bianco e Via Mannara.

Sui social vistosi disagi anche a Nocera Inferiore, in zona San Mauro e a Roccapiemonte. I vigili del fuoco e le Forze dell’Ordine sono in continua azione per poter limitare i danni dovuti all’esondazione.