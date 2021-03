Catellammare di Stabia, pronta la realizzazione del centro sportivo nel quartiere CMI

Buone notizie per i ragazzi del che avranno finalmente il loro centro sportivo in cui potranno giocare a calcio e a basket. Ecco le parole del sindaco stabiese Gaetano Cimmino: “Arrivano i fondi per tre progetti di fondamentale importanza per la nostra città. È stata firmata la convenzione tra il Comune di Castellammare di Stabia e la Città Metropolitana di Napoli, che ha finanziato tre interventi presentati da questa amministrazione comunale nell’ambito del parco progetti del Piano Strategico, per un totale di 4 milioni e 330mila euro. Il primo riguarda la realizzazione del centro sportivo “Giancarlo Siani” nel rione Cmi, costituito da un campo di calcetto all’aperto, una tensostruttura con un campo polivalente, una tribuna per 100 spettatori, un parcheggio e tutti i servizi essenziali, per un importo complessivo pari a 1 milione e 180mila euro. Insieme continuiamo a costruire il futuro della nostra città!”.