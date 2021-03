Castelvolturno, al Pineta Grande Hospital impiantato un pacemaker ad un uomo di 104 anni

Presso il Pineta Grande Hospital di Castelvolturno in provincia di Caserta ad un paziente di 104 anni è stato impiantato un micro-pacemaker della grandezza di una capsula farmaceutica. Il pacemaker funziona senza fili ed ha una batteria che dura oltre 10 anni contro i 7 anni dei pacemaker tradizionali. Il paziente, nonno Aldo, risiede a Formia (Latina) ed ha una figlia di 80 anni. Aveva una malattia del sistema elettrico del cuore e le condizioni delle vene non gli permettevano di farsi impiantare un pacemaker di tipo tradizionale. In questo modo Nonno Aldo potrà continuare a fare la sua mezz’ora quotidiana di cyclette. Con la malattia che lo tormentava era diventato tutto molto difficile. Così, con i familiari, si è rivolto alla Clinica Pineta Grande, dove era a disposizione il micro-pacemaker. L’intervento è durato circa 30 minuti e non ci sono state complicazione.

Probabilmente si tratta del paziente più anziano al mondo ad essersi fatto impiantare il micro-pacemaker. Questo è quanto emerso dagli archivi dell’azienda che produce tale dispositivo; il precedente record apparteneva ad un paziente 94 enne statunitense, dello stato del Minnesota,