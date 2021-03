Castellammare di Stabia ( Napoli ) . Positivo al Covid , giovane stava sui binari della Circumvesuviana. Bloccato dai passanti , fra questi Pasquale Greco fotoreporter di punta dell’area stabiese che collabora con Positanonews Gettatosi sui binari è stato bloccato da testimoni e vigili urbani nella stazione della Circumvesuviana a Castellammare. Il gesto disperato di un giovane positivo al Covid di Gragnano. Intervenuti a via Nocera i vigili urbani e un’ambulanza del 118. Il quarantenne, in stato di agitazione, si era allontanato da una casa di cura. Dalle verifiche delle forze dell’ordine l’uomo ha precedenti penali. Gli operatori del 118 lo trasferiranno in un’altra struttura sanitaria.