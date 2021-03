Castellammare: maxi concorso per 24 assunzioni al Comune

Castellammare di Stabia. Un maxi-concorso per 24 assunzioni al Comune di Castellammare di Stabia. È quanto prevede la delibera sul fabbisogno del personale approvata dalla giunta guidata dal sindaco Gaetano Cimmino. Lo leggiamo oggi su Metropolis. L’amministrazione, come già fatto nel 2019, vorrebbe indire un concorso pubblico per individuare diversi profili. Infatti, sono previste le assunzioni: di 8 vigili urbani, 8 maestre per l’infanzia, 2 addetti stampa, 2 istruttori tecnici, 2 istruttori contabili e 2 istruttori amministrativi. Per tutti è previsto un contratto a tempo indeterminato, mentre per gli agenti di polizia municipale però il tipo di rapporto di lavoro sarà part-time. Ma per quanto riguarda i tempi per far partire la procedura di selezione, molto dipenderà dall’evolversi dell’emergenza pandemica.

Impossibile oggi immaginare un concorso che preveda la partecipazione di migliaia di persone, ma in autunno, se la campagna vaccinale avesse cominciato a dare risposte importanti la situazione potrebbe cambiare. La decisione di procedere al concorso pubblico viene anche dalle difficoltà che, in questi anni, l’amministrazione comunale si è trovata ad affrontate. Quota 100, l’idea leghista di mandare in pensione i dipendenti pubblici che avessero raggiunto un determinato coefficiente, ha di fatto svuotato numerosi uffici di Palazzo Farnese. In maniera particolare soprattutto l’ufficio tecnico è stato quello che ne ha risentito di più. Se a ciò aggiungiamo anche la crisi pandemica e il ricorso selvaggio allo smart working, si riesce a comprendere la difficoltà con cui è stata gestita l’organizzazione del lavoro del Comune di Castellammare.