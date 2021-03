Castellammare: Marina di Stabia pronta a essere set per l’ultima stagione di Gomorra

Castellammare di Stabia diventa set di Gomorra. Potrebbe infatti essere il porto turistico di Marina di Stabia ad ospitare il cast della famosa serie tv di Sky, per alcune scene che saranno inserite nella quinta e ultima stagione. Come documenta Metropolis, a scegliere gli scorci che offre la città stabiese è stato il regista Claudio Cupellini, dopo un sopralluogo con i collaboratori della Cattleya, la società che produce la serie tv ispirata dal libro di Roberto Saviano.

Cupellini avrebbe chiesto la disponibilità sia delle banchine di Marina di Stabia che di alcuni capannoni attualmente dismessi, all’interno del porto turistico della periferia nord della città. Le riprese potrebbero impegnare il cast per più giorni a Castellammare. Manca una data ufficiale, ma con tutta probabilità non si dovrebbe andare oltre aprile. Anche perché dai promo già in onda su Sky dall’inizio del nuovo anno s’intuisce che la quinta serie di Gomorra andrà in onda nel prossimo autunno. Non filtrano grandi indicazioni rispetto alle scene che saranno girate a Castellammare, tranne che dovrebbero essere impegnati molti attori noti al pubblico che segue la serie tv. Probabile anche la presenza di Salvatore Esposito (nel ruolo di Genny Savastano) e di Marco D’Amore (il Ciro Di Marzio di Gomorra).