Castellammare di Stabia ( Napoli ) Grave incidente sulla Sorrentina, la S.S. 145 che da Vico Equense e la Penisola sorrentina porta all’area stabiese. Due i feriti, non in gravi condizioni, portati in ospedale in seguito allo scontro tra le vetture. Sul posto con i soccorsi, i vigili urbani del comune di Castellammare al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare le responsabilità.