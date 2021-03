Castellammare di Stabia, uomo positivo al Covid minaccia e sputa sui passanti. Necessario un intervento ieri mattina a Castellammare di Stabia, nel momento in cui un uomo, dopo aver avuto un litigio con la moglie, è sceso in strada ed ha cominciato a minacciare ed a sputare su alcuni passanti. Sul posto sono arrivati, allertati dal portiere del palazzo, i carabinieri che, con non poche difficoltà e con l’aiuto di alcuni passanti, hanno bloccato l’uomo e chiesto l’intervento di un mezzo di soccorso sanitario.

Trasportato in ospedale, l’uomo è stato trovato positivo al Coronavirus. L’Asl Na 3 Sud ha, dunque, messo in quarantena sei persone: si tratta dei cittadini intervenuti per aiutare a riportare la calma in via Pietro Carrese.