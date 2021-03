Castellammare di Stabia, sindaco Cimmino nomina la giunta: ecco i sei nuovi assessori

Questa mattina la diretta Facebook sul profilo del sindaco di Castellammare di Stabia, Gaetano Cimmino, ha decretato l’ingresso in giunta dei sei nuovi assessori.

I nomi

Il primo nome è quello di Fulvio Calì, delega all’urbanistica; seguito da Antonio Cimmino, delega ai Lavori Pubblici e all’Ambiente; Amedeo Di Nardo, delega al Bilancio e al Piano Urbano della Mobilità; Maria Romano, delega all’Istruzione; Noemi Verdoliva, delega al Turismo e Marketing Territoriale; Sabrina Di Gennaro, delega alle Politiche Sociali; Gaetano De Stefano, delega allo Sport ed Eventi.

Forza Italia acquisirà maggiore peso nella nuova squadra di governo, perché esprimerà il vicesindaco Antonio Cimmino. Per il capogruppo consiliare degli azzurri, che lascerà il suo posto in aula al primo dei non eletti Alfonso Lucarelli, si profila un superassessorato con le deleghe ai Lavori Pubblici e all’Ambiente.