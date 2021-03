Castellammare: il covid porta via Ester, innamorata della cultura e della vita. I suoi allievi in lutto

Castellammare di Stabia piange la scomparsa di Ester Longobardi, strappata via dalla vita a causa del covid-19, all’età di 61 anni. Prima il contagio, dopo il quale aveva combattuto per giorni, poi il ricovero al Loreto Mare. In seguito è approdata al Cotugno, dove i medici hanno fatto di tutto per salvarla, fino a doverla intubare. Lo racconta Il corrierino.

Il dolore che in queste ore ha avvolto gli stabiesi e gli studenti di Ester non è quantificabile. Insegnante preziosa, innamorata del suo lavoro, del sapere, della cultura. Impegnata nelle battaglie per i diritti delle donne e per la crescita economica e culturale di chi sta peggio.

La redazione di Positanonews si unisce ad un dolore inspiegabile, quello dei familiari, che non potranno abbracciare la propria cara per via di questo maledetto nemico invisibile.