Castellammare di Stabia, parcheggia danneggiando un paletto. Multa salata per un automobilista

Castellammare di Stabia ( Napoli ) . Sono le 12.30 della Domenica della Palme. In Via Alvino un automobilista ha parcheggiato la propria vettura danneggiando un paletto ivi presente a delimitare l’adiacente marciapiede. Sul posto sono intervenuti gli agenti della locale Polizia Municipale e l’auto è stata rimossa con il carro attrezzi. Per il proprietario multa salta di 344 euro comprensiva dei costi di ripristino del paletto danneggiato e dele spese di recupero della vettura.