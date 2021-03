Castellammare di Stabia, la polizia municipale controlla che i positivi al Covid rispettino l'isolamento

Castellammare di Stabia. Il sindaco Gaetano Cimmino, con un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, comunica: «Va avanti senza sosta l’attività di controllo della polizia municipale per il rispetto dell’isolamento domiciliare da parte dei cittadini affetti da Covid-19. Gli agenti di polizia, coordinati dal comandante Antonio Vecchione e dal tenente Donato Palmieri, nella giornata odierna hanno effettuato verifiche su 50 cittadini in quarantena, che si trovavano tutti regolarmente presso il loro domicilio al momento del controllo.

Nel corso dell’attività di contrasto ai trasgressori delle disposizioni anti-Covid, sono state elevate oggi 10 sanzioni, ciascuna da 400 euro, nei confronti di cittadini che non indossavano la mascherina, mentre un esercizio di ristorazione è stato multato e chiuso per 5 giorni perché effettuava l’asporto oltre l’orario consentito dall’ordinanza sindacale. La polizia municipale proseguirà ancora nei prossimi giorni a passare al setaccio l’intera città, casa per casa, e ad assicurare il rispetto delle regole e delle disposizioni vigenti. Ed io non mollerò di un centimetro per tutelare la salute di tutti i cittadini stabiesi».