Castellammare di Stabia, in Viale Europa macchine parcheggiate in divieto di sosta ostacolano il traffico

Castellammare di Stabia. Nella giornata di ieri in Viale Europa un pullman di linea proveniente da Viale delle Puglie, ha riscontrato serie difficoltà ed ha dovuto effettuare diverse manovre per immettersi in via G. Cosenza. Con la nuova deviazione fatta da pochi mesi che prevede la presenza di doppia striscia continua, la procedura di svolta a sinistra è diventata più complicata anche perché troppo spesso la careggiata è parzialmente occupata da auto parcheggiate in divieto di sosta che rendono ancora più difficoltosa la manovra per i mezzi pesanti come, ad esempio, gli autobus.

Un segno di inciviltà da parte dei cittadini che continuano a lasciare le proprie auto in sosta dove non è consentito incuranti dei disagi che possono provocare alla circolazione.