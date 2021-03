Castellammare di Stabia: furto in chiesa.

Stanotte intorno alle tre, alcuni ladri (sembra che fossero in due), hanno tentato di introdursi nella Cattedrale di Piazza Giovanni XXIII ma il parroco, sentito i rumori, ha acceso le luci della chiesa, i ladri si sono sentiti braccati e sono scappati via. Visto che la serata non era andata a buon fine, si sono spostati nel vicino palazzo arcivescovile, dove sono riusciti a portare via solo alcuni oggetti di poco valore.