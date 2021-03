Castellammare di Stabia, diminuiscono i contagi grazie alle misure restrittive

Castellammare di Stabia. Il sindaco Gaetano Cimmino, con un post sulla sua pagina Facebook, comunica: «Ancora miglioramenti dovuti alle misure restrittive messe in campo a Castellammare di Stabia per contrastare l’emergenza Covid. La percentuale dei nuovi positivi a 7 giorni si è abbassata di un altro punto.

La Regione Campania ha fornito a tutti i Comuni numerosi parametri in merito all’emergenza Covid per la settimana di riferimento dall’8 al 14 marzo 2021. In particolare, riceviamo e pubblichiamo l’incidenza dei nuovi positivi a 7 giorni per 100mila residenti; i residenti positivi per fasce di età; la deviazione percentuale dei positivi rispetto alla Campania negli ultimi 15 giorni; i tamponi giornalieri degli ultimi 15 giorni con rapporto positivi».