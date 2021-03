Castellammare di Stabia, Di Lauro (M5S): “Messa in sicurezza e riapertura della strada del Faito. Una buona notizia per il rilancio del territorio”

ROMA. «La strada per la riqualificazione di Via Quisisana è ormai spianata». A dirlo è la Deputata M5S Carmen Di Lauro, componente effettivo della commissione Ambiente e Lavori Pubblici della Camera, che commenta l’aggiudicazione della gara per eseguire sondaggi geognostici sul tratto di strada che porta da Castellammare di Stabia a Faito. «Oltre dieci anni d’attesa, nonostante i fondi ministeriali stanziati con una delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, ci sono voluti per iniziare a parlare concretamente di riapertura della strada. L’intervento servirà a comprendere in primis lo stato dei luoghi per capire le modalità e come intervenire sull’atavico del problema dissesto-idrogeologico. Il nostro territorio, come a più riprese detto anche mediante atti depositati alla Camera, è estremamente fragile. Necessari interventi di messa in sicurezza a tutela della pubblica incolumità. Il primo obiettivo, infatti, sarà quello di eliminare il rischio frane e poi lavorare per la riapertura della strada che attualmente è diventata, in alcuni punti, ricettacolo di rifiuti di vario genere. Si tratta di un primo passo, la strada è tracciata e si sta iniziando a percorrerla. Un periodo buio quello che stiamo vivendo ma questa è una buona notizia per il rilancio del nostro territorio che ha un potenziale enorme. Faito – prosegue Carmen Di Lauro – è una realtà importante che negli ultimissimi anni, grazie anche all’impegno e al sogno di tanti cittadini, sta provando a riscattarsi. Questo sviluppo passa anche attraverso l’impegno concreto della politica». «Vigileremo – aggiunge il Consigliere Regionale M5S Luigi Cirillo – sull’esecuzione dell’intervento, abbiamo aspettato fin troppo e ci assicureremo che tutto proceda secondo programma. E’ arrivato il momento che anche gli stabiesi si riapproprino della loro montagna».