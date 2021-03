Castellammare: “Da Vittorio” dona pizze a chi è in difficoltà

Castellammare di Stabia. Il grande cuore dei ristoratori. “Se qualcuno di voi in questo brutto periodo non può permettersi una pizza e soprattutto qualcuno ha dei figli che vogliono una pizza con le patatine e purtroppo grazie a questo governo alla classe politica inadeguata non avete la possibilità. Non pensateci 2 volte. Chiamate in pizzeria e chiedete di Nunzia. Non avete vergogna lo faccio veramente con il cuore. Nel mio piccolo c’è una pizza sospesa per tutte le persone che ne hanno veramente bisogno“. Questo è il messaggio di Nunzia Di Capua, una delle titolari della pizzeria “Da Vittorio” alla periferia di Castellammare.

Un grande encomio al suo buon cuore nonostante le tante difficoltà!!!