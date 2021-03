Castellammare: da domani controlli per verificare il rispetto dell’isolamento da parte dei positivi

Castellammare di Stabia. “Dai prossimi giorni controlli a campione per verificare il rispetto all’isolamento domiciliare da parte dei cittadini positivi al covid”, a dirlo è il Sindaco Gaetano Cimmino. “Saremo accanto alla polizia municipale per controllare strade e piazze. Non molliamo di un centimetro per la tutela della salute dei cittadini stabiesi”.

Intanto prosegue senza sosta l’attività della polizia municipale per il rispetto delle disposizioni anti-Covid in città. Nelle scorse ore gli agenti di polizia, coordinati dal comandante Antonio Vecchione e dal tenente Donato Palmieri, hanno elevato 12 verbali per il mancato utilizzo della mascherina e hanno sanzionato 5 attività commerciali che hanno violato le disposizioni previste dall’ordinanza sindacale, 2 delle quali sono state chiuse per 5 giorni.