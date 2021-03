Castellammare, Cimmino: “Al via i lavori per segnaletica orizzontale in alcune zone”. Scopri dove

“Nei giorni 10, 11 e 12 marzo 2021 avranno luogo i lavori per la realizzazione della segnaletica orizzontale sui tratti stradali di via Annunziatella (tra l’intersezione con via Pioppaino fino all’inizio di strada Tavernola), viale Europa (tra il passaggio a livello della Ferrovia dello Stato e l’intersezione con via Mascia) e strada Tavernola (tra l’intersezione con via Petraro e l’intersezione con vico Macello). Per tale ragione, si ricorda a tutti i cittadini che, tra le ore 19.00 e le ore 6.00 del giorno successivo, sui tratti di strada sopra elencati è in vigore il divieto di sosta veicolare con rimozione forzata e il restringimento di carreggiata con circolazione veicolare a senso unico alternato”.