Castellammare: attirato in una trappola e torturato. Così è morto Raffaele Carolei

Castellammare di Stabia: torturato e poi sparito nel nulla. Così è morto Raffaele Carolei. Ciro Formisano racconta il terribile episodio su Metropolis.

Lo hanno attirato in una trappola. Era convinto di dover trattare l’acquisto di una partita di marijuana. Invece stava andando a morire. Strangolato dai suoi soci d’affari con una corda al collo, caricato in un sacco della spazzatura nel bagagliaio di una macchina e poi fatto sparire chissà dove. E’ morto così Raffaele Carolei, ex uomo di punta del clan Omobono-Scarpa e cugino del super boss del clan D’Alessandro, Paolo Carolei, attualmente recluso al regime del carcere duro.

Morto di lupara bianca in nome di una guerra che da oltre un decennio tiene in scacco la città. Per 9 anni la sua storia è rimasta un mistero irrisolto. Carolei è sparito nel nulla il 10 settembre del 2012. Ma secondo le indagini coordinate dal pubblico ministero dell’Antimafia Giuseppe Cimmarotta, non è sparito. Lo hanno ucciso i sicari del clan D’Alessandro per vendicarsi degli omicidi di Giuseppe Verdoliva, autista e braccio destro del padrino Michele D’Alessandro e di Antonio Martone, cognato del capoclan: entrambi ammazzati nel 2004.

Una tesi confermata dall’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Napoli ed eseguita dai carabinieri del nucleo investigativo di Torre Annunziata. Otto indagati e due arresti: Gaetano Vitale e Giovanni Savarese. Sarebbero loro due dei quattro assassini che quel giorno hanno ucciso Carolei. Gli altri due killer sono due pentiti: i fratelli Pasquale e Catello Rapicano, i collaboratori di giustizia che con le loro dichiarazioni hanno aperto uno squarcio su questa storia. Secondo la ricostruzione degli inquirenti Carolei sarebbe stato attirato con l’inganno all’interno dell’appartamento di Catello Rapicano. Una casa popolare del quartiere Caporivo che il killer avrebbe supera l’immaginazione. Gomorra che si materializza nei verbali del sicario pentito.

«Catello lo avvinghiò, poi Savarese gli mise la fune al collo». Carolei prova a ribellarsi. Grida «infami». Ma non può nulla. «Io e Vitale ci alternavamo a tirare la corda». Sono attimi infiniti. «Era diventato cianotico, gli occhi rossi. Poi ha esalato l’ultimo respiro a terra». «Un singhiozzo» e la morte. Ma è solo l’inizio dell’orrore. I killer, raccontano i fratelli Rapicano, caricano il cadavere in un’auto. Ad aiutarli ci sarebbe stato un ragazzo di appena 15 anni, Giovanni Battista Panariello, oggi pregiudicato legato a Scanzano.

La vettura con il cadavere viene consegnata – secondo il racconto di Pasquale Rapicano – a Pasquale Vuolo, indagato a piede libero per il reato di occultamento di cadavere. Vuolo avrebbe preso in custodia l’auto nei pressi di alcuni capannoni, dice ancora il pentito. E qui ci sono altri due misteri ancora irrisolti. Che fine ha fatto il cadavere? E chi ha ordinato quell’omicidio? Vuolo e Salvatore Imparato (boss del Savorito indagato per questo delitto) vengono indicati da Pasquale Rapicano e dall’Antimafia come i presunti mandanti del massacro. Ma secondo il gip che ha respinto la richiesta di arresto per Vuolo «dall’analisi del materiale dichiarativo offerto dai Rapicano» non sarebbero emersi gravi indizi nei confronti dei due sospettati. Al punto che il giudice stesso ribadisce le «forti perplessità» sul fatto che fossero loro i reali mandanti del delitto.