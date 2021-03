Castellammare: ancora multe e sanzioni nel weekend

Castellammare di Stabia. Ancora multe e sanzioni nell’ultimo weekend. La linea della tolleranza zero. Gli agenti di polizia municipale hanno elevato 20 verbali, ciascuno da 400 euro, nei confronti di cittadini che circolavano in strada senza indossare la mascherina, e hanno controllato 60 persone, selezionate a campione tra i positivi al Covid-19, per verificare il rispetto dell’isolamento domiciliare. Nella giornata di ieri è stata anche chiusa per 5 giorni un’attività commerciale per aver trasgredito alcune disposizioni anti-Covid.