Castellammare, 4 morti di Covid-19 in una notte: emergenza San Leonardo.

Sono state ore tragiche le ultime nel pronto soccorso del San Leonardo. Quattro morti in una sola notte nell’ala Covid di Castellammare. Nonostante in città diminuiscano i contagi, il numero dei ricoveri dei pazienti non fa che aumentare. Anzi, si è abbassata l’età di chi ha bisogno delle cure in ospedale e a causa delle troppe richieste vengono trasferiti solo i malati in condizioni più critiche. Le ambulanze sono situate sempre nel parcheggio dell’ospedale, in attesa che si liberi un posto letto. All’interno, i medici e gli infermieri assistono il doppio dei malati previsti. Dai dodici stabiliti, questa notte, si è arrivati a 23. Poi scatta il trasferimento nei Covid Hospital, che, però, nelle ultime settimane sono quasi tutti al collasso.

Per ridurre il numero dei malati che aspettano in ambulanza sono ritornate le barelle in corsia. Una situazione di continua emergenza che sta portando il personale al limite per la stanchezza dovuta a turni massacranti e alle infinte ore di lavoro. Una infermiera esprime la sua esasperazione: “Non abbiamo neanche il tempo per fare la pipì o bere”.

I positivi che arrivano nel reparto stabiese si trovano tutti in condizioni molto critiche, e in dodici ore per quattro persone non c’è stato più niente da fare.