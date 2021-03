Castel San Giorgio per l’8 marzo omaggia con una rosa rossa le donne colpite dal Covid-19

Bella iniziativa dell’amministrazione comunale di Castel San Giorgio in provincia di Salerno che, in occasione della Festa della Donna, ha deciso di omaggiare con una rosa rossa tutte le donne che hanno contratto il Covid-19.

Il sindaco Paola Lanzara – come riporta “TV Medica” – sottolinea come la rosa sia il fiore dell’amore in tutte le sue sfaccettature, ricoperta da spine, simbolo di forza, coraggio e rinascita, un piccolo dono rivolto a tutte le donne che in questo momento stanno combattendo o hanno combattuto la loro personale battaglia contro il Covid 19.

Lee rose saranno consegnate dal gruppo di volontari della Protezione civile e della Croce Rossa nel rispetto di tutte le norme anti-contagio.