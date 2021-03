Caserta Academy, Marco aveva solo 7 anni…buon viaggio Guerriero

“Marco aveva solo 7 anni, amava giocare a calcio ed era un tesserato della CASERTA ACADEMY. Un male incurabile se l’è portato via, privandolo per sempre dei suoi sogni e della bellezza della sua tenera età. Non è così che dovrebbe andare, ma questo è il mondo in cui viviamo. Perché purtroppo, a volte la vita ci mette dinanzi a dei dolori più grandi di noi.

Ciao, Marco.

Fai buon viaggio,

Piccolo Grande Guerriero Per Sempre”.