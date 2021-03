Casaburi: una storia nel commercio salernitano avanti da 4 generazioni nonostante i tempi difficili

In un mondo difficile quale quello che particolarmente oggi sta attraversando il commercio al dettaglio, in modo particolare alcuni dei settori ad esso collegato, ci sono ancora attività commerciali che non smettono di credere in tutto ciò che è stato seminato in passato, cercando sempre di apportare valore e crescita a quelle che sono state le scelte passate, ovviamente non trascurando l’innovazione che il mercato richiede. Stiamo parlando della storica attività commerciale Casaburi.

Dal 1938 con sede in Salerno, alla Via Roma, attività da sempre dedita al commercio di Articoli da Regalo, Liste Nozze, Bomboniere, Articoli per la Casa e per la Cucina trattando i migliori Brands del settore. L’attività è nata poco distante dall’attuale sede, la centralissima Via Roma, per merito di Liberato Casaburi. Insieme a papà Liberato, l’azienda, grazie a Raffaele e Pietro, si è consolidata fino ad acquisire una clientela sempre più affezionata, clientela che ha saputo riconoscere i veri valori che da sempre sono stati al centro dell’attenzione da parte della famiglia Casaburi.

Nel 1978 Pietro, Raffaele e suo figlio Pietro, spostarono la loro attività al civico 25, in un locale con 6 vetrine disposte su Via Roma e sul Lungomare Trieste e qui sono stati introdotte nuove tipologie di prodotti, nuovi concetti espositivi, nuovi marchi, il tutto per valorizzarne gli oggetti e soprattutto, si iniziò ad intensificare il servizio di Liste Nozze e Bomboniere, guidato dalla figlia Annamaria, anch’essa oggi titolare dell’attività commerciale insieme al Cugino Pietro, oggi svolto con efficienza e puntualità. Presente in attività anche Giovanni, storico dipendente a servizio dell’azienda da più di 50 Anni.

Puntando sui prodotti di qualità, Pietro e Raffaele sono riusciti a diffondere la bontà delle loro scelte e a imporre per primi, in zona marchi importanti del settore. Oggi l’attività commerciale è uno dei punti di riferimento nel settore degli articoli per la tavola, articoli per la cucina, oggettistica, articoli da regalo e complementi di arredo dei migliori Brands Italiani ed Europei.

Alcuni dei Brands trattati e conosciuti sono Sambonet, Versace Rosenthal, Rosenthal, Villeroy & Boch, Sambonet, Royal Copenhagen, Saint Louis Crystal, Lalique, Christofle ,Venini, Lladrò,Richard Ginori, Cristal De Servres, Daum e non solo, ma anche marchi importanti per il settore cucina quali Bamix, Magimix, Swiss Diamond, Lagostina, Zwilling, Staub e tanti altri. Parallelamente alla vendita in negozio, Pietro aveva ben intuito più di 10 anni fa anche l’importanza dell’essere Online e che ciò avesse avuto un ruolo fondamentale per la crescita dell’attività.

Questa idea lo portò a implementare subito il primo sito web e non solo ma anche un servizio dedicato alla Lista Nozze online e non solo, ma s’ inizio a pensare subito di proporre online anche i prodotti trattati nel negozio. Una vera scommessa che però ha portato i suoi frutti. Oggi l’attività commerciale Casaburi oltre ad essere presente offline e quindi alla tradizionale vendita in store, ha anche una presenza online e questo attraverso il proprio sito web www.casaburishop.it e non solo ma anche grazie alla presenza sui vari Marketplace e sui vari Social; il tutto incrementato grazie soprattutto all’ingresso di una mente giovane pronta a mettersi a servizio dell’attività a 360 °. Stiamo parlando di Vincenzo, nipote di Pietro e Anna Maria, che rappresenta oggi la quarta generazione per la Famiglia Casaburi. Oggi possiamo dire che l’attività pur essendo unica, ha delle competenze e specializzazioni sia per quanto riguarda il Retail, sia per quanto riguarda l’E-Commerce. Oggi la parola chiave è specializzazione. In questo periodo ricco di difficoltà -affermano Pietro e Annamaria, è di fondamentale importanza saper leggere e interpretare i segnali che il mercato lancia. Saper interpretare i segnali che il mercato lancia-continuano Pietro e Annamaria- significa avere competenza e che questa competenza si acquisisce attraverso la crescita professionale, l’aggiornamento, la formazione e non solo ma bisogna anche saper accettare le conoscenze acquisite e tramandate da chi ha più esperienza. Oggi non è più tempo d’ improvvisazione. Non bisogna mai fermarsi -continuano Pietro e Anna Maria- e chi è impegnato in un’attività commerciale, deve innanzitutto avere passione per essa, lavorare e essere consapevole della propria identità. Oggi rivestono un ruolo fondamentale il valore e la storia di un’attività commerciale e soprattutto il saperlo raccontare in un’ottica esperienziale perché è quello che il cliente cerca e non solo ma che guida lo stesso cliente alle sue scelte finali.

Il Cliente – concludono Pietro e Anna Maria-vuole entrare, vuole osservare, vuole chiedere, vuole consigli, eventualmente vuole acquistare. In tutto questo percorso bisogna seguirlo con impegno, professionalità e competenza.