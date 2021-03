Carosello Carosone, stasera in TV

Stasera in Tv alle 21. 25 Carosello Carosone, un film del 2021 di genere Biografico/Musicale, diretto da Lucio Pellegrini, con Eduardo Scarpetta, Nicolo Pasetti, Vincenzo Nemolato. Durata 125 minuti. In onda alle ore 21.25 su Rai 1.

Trama di Carosello Carosone

A New York, nel 1958, Renato Carosone è prossimo ad esibirsi in un concerto alla celeberrima Carnegie Hall, dove si esibiranno altri famosi artisti. Un’occasione per ricordare le fasi salienti della sua vita, dal grande successo di canzoni come O’ Sarracino e Tu vuò fà l’americano all’amore per Lita, la donna della sua vita. La storia di una delle figure chiave della musica italiana dei tempi passati, sopravvissuta ancora ai giorni nostri.

Nella fiction di Raiuno, tra il cast, anche la Stabiese Elena Foresta, nel ruolo della sorella di Carosone.