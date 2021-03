Capri, tartaruga marina soccorsa al porto: trasferita al Turtle Point di Portici

Una tartaruga marina della specie “caretta caretta”, in difficoltà, è stata avvistata e soccorsa oggi pomeriggio nelle acque all’esterno dell’imboccatura del porto di Capri. A notare la testuggine sulla superficie dell’acqua è stato Valerio Mereghini, istruttore della scuola vela dello Yacht Club Capri.

Foto: Caprinews

Il velista ha caricato in barca la tartaruga, che per fortuna non presentava evidenti segni di ferite, l’ha condotta in porto ed ha subito avvertito la Guardia Costiera che a sua volta ha informato la stazione zoologica “Anton Dohrn”. La “caretta caretta” è stata quindi messa in sicurezza e trasportata a Napoli per essere affidata alle cure degli esperti del “Turtle Point – Centro Ricerche Tartarughe Marine” di Portici.