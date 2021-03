Capri, si sblocca l’operatività dell’Ufficio del Giudice di Pace

Riportiamo il post pubblicato dal “Movimento Capresi Uniti” sulla sua pagina Facebook: «A seguito della chiusura dell’Ufficio del Giudice di Pace di Capri e la conseguente dislocazione delle relative funzioni presso la sede centrale del Tribunale di Napoli, dopo aver preso atto della nota trasmessa dall’Associazione Avvocati Isola di Capri, a firma del presidente avvocato Mario Coppola, con cui veniva rappresentata la situazione di estremo disagio in cui sono venuti a trovarsi gli avvocati, i tecnici e i residenti tutti dell’isola di Capri, il Sindaco e la Giunta del Comune di Capri hanno deciso, con la Delibera n. 34 del 19 marzo 2021, di supportare l’Amministrazione della Giustizia, offrendo la disponibilità di un dipendente comunale per assicurare lo svolgimento delle funzioni necessarie presso l’Ufficio del Giudice di Pace per il tempo necessario alla copertura di tale posto con personale stabile da parte del competente Ministero della Giustizia».