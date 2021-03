Capri, saltano le nozze di Jennifer Lopez: addio al party vista Faraglioni. Ce ne parla Marco Milano in un articolo dell’edizione odierna del quotidiano Metropolis. Maledetto covid, a Capri saltano le nozze vip. Lo scorso anno sarebbero dovuti convolare a nozze sulla terra dei Faraglioni Jennifer Lopez e l’ex star del baseball Alex Rodriguez. Un legame durato quattro anni, e poi la decisione di giurarsi eterno amore con la scelta dello scoglio dell’amore come esclusiva location del party matrimoniale. Uno wedding party che si annunciava da mille e una notte con i prestigiosi hotel, i ristoranti più esclusivi e i servizi luxury dell’isola azzurra a fare da “cartolina” ufficiale dell’album nuziale di una delle coppie più famose e fotografate degli ultimi anni. Poi l’arrivo del nemico invisibile e che avrebbe portato la coppia di fidanzati a rinviare le nozze a tempi migliori. “«Aspettiamo, non c’è fretta. Accadrà quando sarà il momento giusto» aveva commentato la cantante, attrice, ballerina, imprenditrice, showgirl, produttrice discografica e produttrice cinematografica Jennifer Lynn Lopez, meglio conosciuta come Jennifer Lopez. L’estate 2021 sarebbe dovuta essere quella del fatidico sì, la tanto attesa ripartenza a Capri avrebbe dovuto vedere anche questo matrimonio vip tra i suoi grandi eventi. Il programma era già pronto. Piazzetta e gite in mare, e addirittura la bella J.Lo aveva scelto il suo “vestito bianco”, il quarto che avrebbe indossato dopo le tre precedenti unioni. E invece la “pausa” forzata, lo slittamento causa pandemia, ha rovinato tutto. L’amore tra i due, infatti, sembra definitivamente tramontato, ed anche se in un primo momento lo staff della Lopez aveva smentito la rottura, gli ultimi gossip in arrivo dagli States “parlano” di una relazione di Alex Rodriguez con una giovane star dei reality americani, Madison LeCroy. Niente matrimonio a Capri, dunque, così come viaggio annullato con direzione lo scoglio eletto da Tiberio a patria vacanziera personale per gli invitati top secret che sembra erano già in una prima lista. Vip e personaggi famosi che, a questo punto, se vorranno visitare l’isola più amata dei cinque continenti dovranno farlo senza il matrimonio della (ormai ex) coppia di amici.