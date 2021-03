Capri, sabato 6 e domenica 7 marzo dose di richiamo del vaccino anti-Covid per gli over 80

Capri. Così come previsto, nelle giornate di sabato 6 e domenica 7 marzo, si provvederà alla somministrazione della dose di richiamo di vaccino per gli over 80 all’efficiente centro vaccinale Tendostruttura San Costanzo a Marina Grande. A riportare la notizia è il gruppo “Movimento Capresi Uniti” con un post sulla sua pagina Facebook nel quale chiarisce inoltre che la Direzione ASL NA 1 informa inoltre che, qualora gli interessati non ricevessero, oggi pomeriggio, il messaggino di conferma con l’appuntamento previsto, possono recarsi ugualmente al punto vaccinale con le stesse modalità della volta precedente. Anche stavolta è stato predisposto un servizio di navetta con bus privati che partiranno da P.zza Strina e un servizio di carrellini elettrici dei Servizi Sociali disponibili dalle zone alte e da altre zone interne in caso di problemi di deambulazione. E’ prevista come sempre la preziosa assistenza da parte dei Volontari della Protezione Civile di Capri. Per prenotare il servizio di trasporto è attivo il numero telefonico 08119724117 dalle 08.30 e dalle ore 12.30 di domani.