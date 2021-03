Capri. Riprendono domenica e lunedì le vaccinazioni , si passa agli over 70. Ecco le indicazioni

Capri ( Napoli ) . Riprendono domenica e lunedì le vaccinazioni , si passa agli over 70. Ecco le indicazioni I due “vaccine center” di Capri e Anacapri sono pronti a ripartire domenica e lunedì.

Questo l’avviso diffuso dalla Città di Capri: “Domenica 28 e lunedì 29 marzo, dalle ore 09.00 alle ore 16.00, presso la Tendostruttura San Costanzo, sarà praticata la vaccinazione agli interessati compresi nella fascia di età tra 70 e 79 anni e ai pazienti fragili e disabili, ai sensi della Legge 104 del 1992 art.3 c.3, iscritti in piattaforma regionale. Si avvisa che l’adesione on line potrà essere registrata direttamente dagli interessati, come da comunicato regionale del 19.03.21 relativo alle vaccinazioni Covid-19. Allo scopo è stato predisposto un servizio di navetta con bus privati che partiranno da P.zza Strina e un servizio di carrellini elettrici dei Servizi Sociali disponibili dalle zone alte e da altre zone interne in caso di problemi di deambulazione. Per prenotare il servizio di trasporto è attivo il n.tel. 08119724117. Prevista l’assistenza da parte dei Volontari della Protezione Civile. Si invitano, comunque, coloro che non l’avessero ancora fatto, a registrarsi in Piattaforma Regionale”.

Il Comune di Anacapri dal canto suo ha diffuso questo avviso: “Domenica 28 e lunedi’ 29 marzo presso il centro vaccinale comunale, sito in Via G. Orlandi, verrà effettuata la somministrazione dei vaccini agli over 70, alle persone fragili e ai disabili, ai sensi della Legge 104 del 1992 art.3 c.3, che si sono iscritti sulla piattaforma regionale. Inoltre, continuerà la vaccinazione delle forze dell’ordine e del personale scolastico e verranno somministrate anche le seconde dosi agli ultra ottantenni”.